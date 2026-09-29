Петербург вошел в топ-3 регионов России с самой доступной подготовкой к ЕГЭ

При занятиях с репетитором раз в неделю по трем предметам на протяжении девяти месяцев общая стоимость подготовки в Петербурге варьируется от 108 до 111,5 тысяч рублей.

Петербург занял третье место среди регионов России по наименьшей разнице в стоимости подготовки к Единому государственному экзамену. Согласно исследованию "Яндекса" по услугам, разброс цен в Северной столице составляет всего около 98 рублей в неделю. Меньшая разница зафиксирована только в Самарской области и Татарстане, пишет "Петербургский дневник".

При занятиях с репетитором раз в неделю по трем предметам на протяжении девяти месяцев общая стоимость подготовки в Петербурге варьируется от 108 до 111,5 тысяч рублей. Таким образом, самый дорогой вариант обходится лишь на 3,3% дороже самого доступного.

Стоимость зависит от выбранного направления: для поступления на гуманитарные, юридические и медицинские специальности занятия стоят около 3 тысяч рублей в неделю (108 тысяч за девять месяцев). Подготовка к экономическим, IT- и инженерным направлениям обходится примерно в 3,1 тысячи рублей в неделю – в сумме около 111,5 тысяч рублей.

На итоговую сумму влияет профильная математика, которая входит в наборы для трех из этих направлений. Стоимость часа занятия по ней составляет примерно 1,1 тысячи рублей, тогда как медианная цена по большинству других предметов — около 1 тысячи рублей. Для будущих лингвистов, выбирающих русский язык, обществознание и иностранный язык, час занятия китайским стоит около 1,5 тысячи рублей, а английским, испанским, французским или немецким – примерно 1 тысячу рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в колледжах Петербурга конкурс достиг пяти человек на место.

Фото: Piter.TV