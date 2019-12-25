В колледжах Петербурга конкурс достиг пяти человек на место

Взрослые студенты подходят к процессу обучения гораздо серьезнее вчерашних школьников, рассматривая учебу как реальный шанс перезапустить карьеру.

В Петербурге зафиксирован рекордный спрос на среднее профессиональное образование (СПО). По данным spb.aif.ru, конкурс на бюджетные места в городских колледжах по итогам прошлого года составил пять человек на одно место. Хотя основной этап приемной кампании уже завершен, часть учебных заведений продолжает принимать документы вплоть до 1 декабря.

В текущем году для первокурсников предусмотрено более 29 тысяч мест. Городские власти сделали ставку на прикладные специальности: набор увеличен по направлениям технических профессий, строительных технологий и аптечного дела. Губернатор Александр Беглов подчеркнул значимость этого тренда, отметив, что Петербург возвращает себе статус столицы профессионального образования. Однако главной сенсацией этой вступительной кампании стала демография поступающих. В аудитории колледжей массово устремились люди старше 35 лет, многие из которых уже имеют высшее образование и многолетний управленческий опыт.

Как объясняет доцент Высшей школы менеджмента СПбГУ Ольга Никифорова, у людей в возрасте от 35 до 45 лет начинают иссякать прежние источники дохода. На этом фоне СПО привлекает их своей доступностью и возможностью получить новую профессию бесплатно. При этом старый стереотип о непрестижности рабочих профессий уходит в прошлое – современный завод или стройка представляют собой высокотехнологичные чистые помещения, а не "грязные" цеха.

Взрослые студенты подходят к процессу обучения гораздо серьезнее вчерашних школьников, рассматривая учебу как реальный шанс перезапустить карьеру. Из-за наплыва желающих конкурсная борьба за места обострилась как на бюджетных отделениях, так и на коммерческой основе.

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Фото: Piter.TV