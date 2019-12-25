Огромная очередь собралась у Эрмитажа в Петербурге из-за бесплатного входа

Бесплатный вход собрал длинные очереди у Эрмитажа в Петербурге.

В Петербурге 4 октября у Эрмитажа образовались длинные очереди из желающих бесплатно посетить музей. Большое скопление людей заметно на записях с веб-камер учреждения.

Очередь растянулась по Большому двору Зимнего дворца и тянется к входу в музей. Посетителей запускают внутрь группами. Бесплатное посещение Эрмитажа организовали в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. В этом году праздник выпадает на понедельник — день, когда музей закрыт для посетителей, поэтому акцию перенесли на 4 октября.

Бесплатные билеты можно было оформить заранее на официальном сайте Эрмитажа. Получить их также можно в кассах музейных комплексов, однако количество билетов ограничено. По бесплатным билетам посетители могут попасть в Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I.

Главный музейный комплекс и Главный штаб 4 октября работают с 11:00 до 18:00. Кассы закрываются на час раньше. Посещение Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" доступно только в составе экскурсионной группы.

Ранее мы сообщили о том, что Эрмитаж получил в дар портрет Жозефины де Богарне работы Аппиани.

Фото: Piter.TV