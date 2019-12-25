Троих детей обнаружили живыми и здоровыми в Киришском районе

Троих детей, пропавших в Киришском районе Ленинградской области, нашли между деревнями Пчева и Дубняги. Поиски проводили спасатели Аварийно-спасательной службы региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.
Информация о пропаже детей поступила спасательным службам, после чего к поискам привлекли специалистов Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Район между Пчевой и Дубнягами обследовали, в результате спасателям удалось обнаружить детей.
Все трое найдены живыми и здоровыми. Как уточнили в региональном управлении МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Обстоятельства исчезновения детей и причины, по которым они оказались между населенными пунктами, в сообщении ведомства не уточняются.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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