Троих детей обнаружили живыми и здоровыми в Киришском районе

Пропавших детей нашли в Киришском районе Ленобласти.

Троих детей, пропавших в Киришском районе Ленинградской области, нашли между деревнями Пчева и Дубняги. Поиски проводили спасатели Аварийно-спасательной службы региона. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти.

Информация о пропаже детей поступила спасательным службам, после чего к поискам привлекли специалистов Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. Район между Пчевой и Дубнягами обследовали, в результате спасателям удалось обнаружить детей.

Все трое найдены живыми и здоровыми. Как уточнили в региональном управлении МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Обстоятельства исчезновения детей и причины, по которым они оказались между населенными пунктами, в сообщении ведомства не уточняются.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

