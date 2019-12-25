В Ленобласти 4 октября потеплеет до +16 градусов и пройдет дождь

Теплая и дождливая погода установится в Ленобласти 4 октября.

В Ленинградской области в воскресенье, 4 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Температура воздуха днем поднимется до +16 градусов, сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на Северо-Западное УГМС.

Ночью и утром в отдельных районах Ленобласти прогнозируется туман. В темное время суток температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, местами столбики термометров опустятся до +3 градусов.

Днем в большинстве районов региона пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +11...+16 градусов. Ветер ожидается западный и юго-западный. Его скорость составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее мы сообщили о том, что в онедельник в Петербурге пройдет без дождей.

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