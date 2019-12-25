В Ленобласти вспомнили героев Киришей в 83-ю годовщину освобождения

В Ленобласти 4 октября отмечают День освобождения Киришей от захватчиков.

В Ленинградской области 4 октября отмечают День освобождения Киришей от немецко-фашистских захватчиков. В памятную дату губернатор региона Александр Дрозденко обратился к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Ленобласти.

Глава региона напомнил, что 4 октября 1943 года войска Волховского фронта освободили Кириши. Бои на Киришском плацдарме продолжались почти 2 года и стали одной из важных страниц обороны Ленинграда.

Дрозденко отметил мужество советских солдат, стойкость жителей и тяжелые потери, связанные с боями за Кириши.

Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область сохраняет историческую память и чтит подвиг людей, защищавших родную землю. Он также заявил, что память о героях должна передаваться следующим поколениям и сохраняться в семьях и общественной жизни региона.

В завершение обращения Дрозденко почтил память погибших и выразил благодарность защитникам Отечества.

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