В США объяснили, что для ВСУ скоро наступит конец из-за активизации ВС РФ на пле боя.

Российская армия вынуждает Вооруженные силы Украины расходовать последние ресурсы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что киевскому режиму не удастся справиться с натиском оппонентов на поле боя. В США уверены, что планом местного командования с Банковой улицы является попытка выживания. Ларри Джонсон уверен, что в скором времени мировая общественность увидит более значительное продвижение российских вооруженных сил вперед по территории и крах обороны Киева.

Россия усилила свои атаки. Она направляет больше личного состава, действует на более широком фронте и вынуждает украинцев расходовать силы, которых у них уже практически не осталось. Ведь у ВСУ нет больших резервов. <…> Поэтому, думаю, вскоре мы можем увидеть довольно внезапный крах. Украинцы способны продержаться еще какое-то время, но потом наступит конец. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

В США видят, что Россия усилила экономическое и военное давление на Украину как "ядерный взрыв".

Фото и видео: YouTube / Neutrality Studies