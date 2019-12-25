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Песков заявил, что контакты Путина и главы ЦРУ в Москве не планировались
Сегодня, 7:54
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Песков заявил, что контакты Путина и главы ЦРУ в Москве не планировались

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В Кремле объяснили, для чего американец посетил Москву.

Рабочие контакты директора американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с российским президентом Владимиром Путиным не планировались. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" от 26 августа поделился пресс-секретарь администрации главы государства.

Контакты с Путиным не планировались.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее западный новостной портал Axios и телеканал CBS уведомили аудиторию о том, что Джон Рэтклифф прибыл на российскую территорию для проведения встреч. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP) о том, что поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву во вторник, 25 августа, была связана с контактами между спецслужбами. 

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному "воздушному перемирию".

Фото: официальный сайт президента России

Теги: джон рэтклифф, дмитрий песков, кремль, цру
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Происшествия,

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