Песков заявил, что контакты Путина и главы ЦРУ в Москве не планировались

Рабочие контакты директора американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с российским президентом Владимиром Путиным не планировались. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" от 26 августа поделился пресс-секретарь администрации главы государства.
Контакты с Путиным не планировались.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Ранее западный новостной портал Axios и телеканал CBS уведомили аудиторию о том, что Джон Рэтклифф прибыл на российскую территорию для проведения встреч. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP) о том, что поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву во вторник, 25 августа, была связана с контактами между спецслужбами.
Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному "воздушному перемирию".
Фото: официальный сайт президента России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все