Песков заявил, что контакты Путина и главы ЦРУ в Москве не планировались

В Кремле объяснили, для чего американец посетил Москву.

Рабочие контакты директора американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа с российским президентом Владимиром Путиным не планировались. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" от 26 августа поделился пресс-секретарь администрации главы государства.

Контакты с Путиным не планировались. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее западный новостной портал Axios и телеканал CBS уведомили аудиторию о том, что Джон Рэтклифф прибыл на российскую территорию для проведения встреч. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил газете The Washington Post (WP) о том, что поездка директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джона Рэтклиффа в Москву во вторник, 25 августа, была связана с контактами между спецслужбами.

Песков заявил об отсутствии конкретики по возможному "воздушному перемирию".

Фото: официальный сайт президента России