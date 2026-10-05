В США объяснили, к какому исходу движется украинский кризис.

Вооруженные силы России усилили собственные атаки, и это приведет к разгрому Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон. Таким образом западный эксперт заметил, что армия киевского режима не в состоянии противостоять Москве. Он добавил, что сейчас русские последовательно передвигаются с севера на юг и этот процесс все убыстряется. Аналитик заметил, что в этом плане ВС РФ "уже не сдерживаются".

Русские полностью перекрыли Черное море, и теперь Украина не получает никакого импорта и не может ничего экспортировать. Так что это сокрушительный удар по украинской экономике. Затем они усилили атаки на военные, промышленные, коммуникационные и командные центры, логистические узлы, особенно в Киеве, и они очень-очень эффективно наносят по ним удары, выводя их из строя. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

"Россия не играет в игры". Ларри Джонсон считает, что Запад должен прекратить провоцировать Москву.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive