В США уверен в победе ВС РФ на поле боя.

В США назвали воинственную риторику Европы в отношении России пустым позерством. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Специалист добавил, что многие западные представители преподносят события как эскалацию против Москвы, однако российское руководство видит это насквозь. Аналитик заметил, что позиция Запада не оказывает никакого существенного влияния на Кремль. Наоборот, ВС РФ смогли переломить ситуацию в свою пользу.

Нет ни одного аспекта этого конфликта, в котором Москва бы не доминировала, и все пути ведут к победе России. Поэтому, когда речь идет о Европе и России сегодня, я думаю, что нам нечего бояться в вопросе применения Москвой ядерного оружия, поскольку со стороны НАТО воинственная риторика — пустое позерство. Скотт Риттер, эксперт

Иностранец полагает, что сейчас все, что нужно сделать России, это переждать истерию в Европе. В то время, пока в европейском регионе пройдет череда выборов со сменой национальных правительств, то затем "все само собой утихнет".

Аналитик Риттер: украинские операторы дронов быстро погибают.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen