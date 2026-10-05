В Германии оценили ущерб для Европы при нестабильности власти в Берлине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал факт того, что в Европейском союзе и за его пределами обеспокоены стабильностью возглавляемого им национального правительства после провала представителей консерваторских партий на земельных выборах. Соответствующее заявление немецкий политический лидер сделал в рамках совместной пресс-конференции с украинским политиком Владимиром Зеленским в Киеве. Трансляцию мероприятия вел телеканал Phoenix. Высокопоставленный гость из Берлина заметил, что у ряда стран-международных партнеров в внутри, и за пределами коллективного Брюсселя появляются вопросы насчет стабильности позиции властей в ФРГ. Фридрих мерц заметил, что если власти не справятся с поставленными задачами, то это скажется на неизмеримых последствия в Европе в дальнейшем.

Возможно, некоторым и внутри страны недостаточно понятно, что означало бы, если бы правительство Германии не справилось с задачами, которые поставило перед собой... Так что я сделаю все, чтобы и впредь обеспечить стабильное руководство правительством... это касается внешней, европейской, внутренней и экономической политики. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Мерц заявил, что Россия якобы бросает вызов европейскому порядку.

Фото и видео: YouTube / UATV English