В Германии объяснили поддержку Украины необходимостью защиты общеевропейской безопасности.

немецкий канцлер Фридрих Мерц сообщил журналистам местного телеканала NTV о том, что российское руководство якобы угрожает европейскому порядку. Дополнительно европейский политический лидер из Берлина заметил, что в вооруженном конфликте на украиной территории на кону находится вся региональная безопасность, а не только суверенитет киевского режима.

Сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России. Фридрих Мерц, канцлер Германии

Ранее российский президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" объявил, что наша страна не собирается ни на кого нападать в Европе ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Глава государства добавил, что местные элиты говорят о российской угрозе для того, чтобы отвлечь внимание граждан от собственной агрессивной политики.

Володин назвал Фридриха Мерца недоканцлером.

Фото:YouTube / ntv Nachrichten