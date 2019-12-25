В германии готовы к альтернативным логистическим поставкам на Украину.

Склад немецкой компании Karcher полностью уничтожен на украинской территории в результате взрыва. Соответствующее заявление через социальную сеть Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской)опубликоывано пресс-службой иностранной организации от 27 сентября. Эксперты отмечают, что внутри помещения находилась техника и готовая продукция. Представители фирмы добавили, что сейчас предприятие готово к осуществлению "плана Б". Он подразумевает под собой использование альтернативных цепочек поставок товаров для киевского режима.

С большой болью сообщаем, что 27 сентября 2026 года <...> был полностью уничтожен склад, где хранились техника и продукция Kärcher. Самое главное — все сотрудники склада живы и находятся в безопасности. пресс-служба компании

иностранцы добавили, что в целях минимизации последствий производитель из германии задействует альтернативные логистические цепи снабжения, которые были подготовлены руководством заранее.

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