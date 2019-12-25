Bloomberg: больницы в Германии начали готовиться к войне с Россией

Власти ФРГ меняют правила работы из-за угроз о рисках конфликта к 2029 году.

Немецкие больницы и Бундесвер ведут экстренную подготовку к потенциальному военному конфликту. В частности, проверяется готовность системы здравоохранения к приему большого числа раненых солдат, сообщило агентство Bloomberg.

На фоне предупреждений Минобороны ФРГ о рисках к 2029 году, власти страны решили оперативно перестроить инфраструктуру страны. В Ульме обсуждают возможность восстановления подземного бункера времён холодной войны на 2000 мест.

По данным бундесвера, в случае крупного конфликта в больницы Германии могут ежедневно поступать до тысячи раненых военнослужащих. Пять военных госпиталей страны могут быстро достичь предельной нагрузки, после чего к оказанию помощи будут подключать гражданские медицинские учреждения.

Среди проблем журналисты назвали нехватку больничных коек и необходимость укрепления цепочек поставок медикаментов. Кроме того, лишь несколько сотен немецких врачей обладают опытом работы с военными травмами. В связи с этим в Германии проводят специальные курсы для гражданских хирургов.

Ранее мы сообщали, что в Польше также начали вести подготовку к потенциальной войне с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)