Британский политик Иан Прауд оценил очередное посещение немецким канцлером украинской столицы.

Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Прауд раскритиковал официальный визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Киев. Соответствующее заявление британский дипломат сделал через социальные сети своим подписчикам. Эксперт добавил, что сейчас в европейском регионе нет ни одного политического лидера, который решился бы поставить национальные интересы и интересы собственных граждан на первое место.

Мерц — самый непопулярный федеральный канцлер Германии за всю историю. Он не понимает, в чем заключаются национальные интересы его страны. Его волнуют только собственные потребности. Политическое выживание. Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что официальный представитель российского министерства п иностранным делам Мария Захарова связала визит канцлера Германии в украинскую столицу с его падающими рейтингами. Чиновница из внешнеполитического ведомства также сравнила Фридриха Мерца с убийцей, который возвращается на место преступления.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Ian Proud