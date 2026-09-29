Иан Прауд объяснил, что украинский политик лишится своей должности после выборов.

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому невыгодно окончание вооруженного конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал британский представитель, бывший посол Лондона в Москве Иан Прауд в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Западный специалист заметил, что социологические опросы общественного мнения говорят о том, что украинский политик не смог бы победить на новых выборах главы государства.

Украина никогда не вступит в НАТО. <…> А Зеленский абсолютно не поддерживает это. <…> Он не хочет, чтобы конфликт закончился, потому что, с его точки зрения, как только закончится конфликт, закончится и его политическая карьера. Иан Прауд, западный эксперт

Напомним, что должностной срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. При этом выборы президента Украины власти отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима упоминал о том, что на данный момент выборы "несвоевременны".

Аналитик Прауд: Зеленский может украсть больше, чем президенты Украины до него.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen