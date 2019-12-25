В Москве напомнили о том, какая судьба ждала Лжедмитрия.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опасается, что его ждет судьба самозванца Лжедмитрия. Соответствующее заявление через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из Москвы прокомментировала высказывание украинского политического деятеля о его визите в нашу столицу "на ракете". Ранее таким образом Владимир Зеленский ответил на вопрос Валентина Богданова. Он объяснил, что прибудет в Москву "на ракете". Она отметила, что в конце ответа спикер представился с целью для того, чтобы "знали, с кем имеют дело".

Видимо, Зеленский опасается, что его ждет судьба Лжедмитрия, самозванца эпохи смутного времени, прахом которого зарядили пушку и выстрелили в сторону Польши (Сикорскому на заметку). Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Владимир Зеленский в среду, 23 сентября, выступил перед Генассамблеей ООН при полупустом зале. В тот момент, когда он покидал здание в сопровождении охраны, корреспонденты задавали ему вопросы на английском и русском языке. Отвечая на заданный на английском вопрос о беспилотниках в Румынии, политик также говорил английском языке. Но в ответ на вопрос на русском языке о том, когда он приедет в Москву, он ответил по-русски "на ракете". В конце он закончил свою фразу нецензурным словом.

Захарова раскрыла детали переговоров Лаврова и Рубио.

Фото: МИД России