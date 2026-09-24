В МИД России огласили темы, которые поднимали дипломаты в Нью-Йорке.

В Москве раскрыли детали официальных переговоров российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова с американским государственным секретарем Марко Рубио. В эфире программы журналиста Владимира Соловьева официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова отметила, что общение дипломатов состоялось в среду, 23 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Переговорщики обсудили друг с другом вопросы международной и двусторонней повестки. В частности, говорилось о минимизации ущерба, который причинен отношениям РФ и США.

Но я бы обратила внимание на ту часть переговоров, в рамках которых обсуждался очень интересный аспект, который увязывает ситуацию вокруг Украины, украинского урегулирования и не только тесную координацию киевского режима с западноевропейскими партнерами, но и то, что деструктивные действия киевского режима, то есть по сути теракты и экстремистская деятельность, связанная с целенаправленным ударам по мирному населению и трансграничным инфраструктурным объектам, ведет к дестабилизации мировых энергетических рынков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что американцы увидели прямую связь между ударами киевского режима по инфраструктурным объектам и колебанием цен на энергетические ресурсы. Пресс-секретарь МИД России добавила, что Москва многократно обращала внимание иностранных коллег на то, что "каким-то удивительным способом украинские власти маниакально тянутся уже долгое время к трансграничным энергетическим проектам, связанными с Россией, Казахстаном, Турцией и другими странами.

Россиян призвали осторожнее относиться к предложениям о работе в Азии.

Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE