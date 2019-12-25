Россиян призвали осторожнее относиться к предложениям о работе в Азии

В МИД РФ сделали предупреждение на фоне похищений людей в Мьянме.

Граждане России должны проявлять бдительность при общении в соцсетях и мессенджерах из-за высокой активности преступных группировок, занимающихся торговлей людьми в странах Юго-Восточной Азии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что правоохранительные органы государств борются с проблемой торговли людьми, но деятельность преступных организаций остается одной из самых серьезных транснациональных угроз в данном регионе.

Дипломат напомнила о инциденте, когда благодаря усилиям российской дипломатической миссии в Таиланде на родину вернулась гражданка России. С июня 2026 года женщину насильственно удерживали в подпольном мошенническом кол-центре на территории Мьянмы.

В связи с этим Захарова рекомендовала с подозрением относиться к предложениям о высокооплачиваемой работе за рубежом в сферах перевода, туризма или модельного бизнеса, особенно, если они поступают от неизвестных людей.

Ранее мы сообщали, что в Таиланде задержали "охотника за головами" из России.

Фото: Piter.tv