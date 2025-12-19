Финляндия остановила группу иностранцев при попытке перехода в РФ

Сейчас задержанные подозреваются в торговле людьми.

Пограничная служба Финляндии днем 30 января пресекла попытку четырех иностранных граждан пересечь государственную границу с Россией. Соответствующей информацией поделились местные пограничные службы. Специалисты объяснили, что правонарушение зафиксировано в районе города Иматра, расположенного в юго-восточной части европейской страны. В рамках предварительного расследования власти узнали о том, что подозреваемые могут иметь отношение к торговле людьми. Западные пограничники напомнили, что за попытку пересечения закрытой границы с соседней страной также предусмотрена ответственность.

Патруль пограничной службы задержал четырех иностранцев по подозрению в нарушении государственной границы. официальное сообщение профильного ведомства

Напомним, что с ноября 2023 года национальное правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты, находящиеся на границе с Россией. Свое решение европейские власти объяснили неконтролируемым потоком беженцев, прибывающих из третьих стран. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова публично заявила, что решение Финляндии о закрытии пограничных переходов с нашей страной создает новые разделительные линии в регионе, поэтому ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Фото: pxhere.com