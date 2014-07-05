Школьники в новом учебном году начнут изучать профиль "Искусственный интеллект"

Российские школьники с 1 сентября 2026 года начнут изучать профиль "Искусственный интеллект" в рамках уроков информатики углубленного уровня. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как отметил министр просвещения, вектор развития образования задала Всероссийская олимпиада школьников. Так, профиль "Искусственный интеллект" был включен в олимпиаду по информатике. И он показал абсолютную востребованность и актуальность, что данный профиль было решено включить в школьную программу.

Ранее Минпросвещения включило учебники "Введение в искусственный интеллект" для 5-6, 7-8 и 9 классов в федеральный перечень школьных учебников.

Ранее стало известно, что духовно-нравственную культуру будут изучать российские школьники со следующего учебного года.

