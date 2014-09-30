Требование ИИ в вакансиях выросло на 67% за год

Эксперты Авито Работы опросили 10 тыс. россиян и выяснили, что большинство (59%) уже осваивают навыки работы с искусственным интеллектом. В возрастной группе 18–24 лет этот показатель достигает 73%, а среди респондентов 25–34 лет — около 65%.

Навыки работы с ИИ всё чаще упоминаются в требованиях работодателей. По данным аналитиков, за первые четыре месяца 2026 года количество вакансий с упоминанием ИИ-компетенций в офисных профессиях выросло более чем в полтора раза (+67% год к году). При этом количество откликов на такие предложения увеличилось более чем на 56%.

Регулярно используют нейросети в рабочих задачах 28% опрошенных в возрасте 18–24 лет, 23% — в группе 25–34 лет, 21% — среди 35–44-летних и 18% — в возрасте 45–54 лет. Даже среди респондентов старше 55 лет около 15% регулярно обращаются к ИИ при выполнении рабочих задач.

Мотивация к освоению новых инструментов различается в зависимости от возраста. Любопытство к новым технологиям больше всего подтолкнуло к изучению ИИ респондентов пенсионного возраста (56%), в то время как среди молодёжи 18–24 лет этот пункт отметили 45%. При этом молодое поколение активнее начинало обучение работе с нейросетями из-за желания автоматизировать рутинные процессы (27%). Столько же (27%) респондентов 18–24 лет добавили, что внедрение ИИ в профессии повышает значимость креативности и постановки задач, а также усиливает ценность аналитического мышления.

Навыки работы с ИИ постепенно становятся частью повседневной профессиональной подготовки, особенно среди молодых специалистов. При этом сотрудники рассматривают ИИ не только как новую технологию, но и как практический инструмент для ускорения рабочих процессов, автоматизации рутинных задач и повышения собственной эффективности. Одновременно растёт и запрос бизнеса на специалистов, которые умеют быстро адаптироваться к новым цифровым инструментам. Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса Авито Работы

