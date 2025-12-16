В Башкирии на берегу реки обнаружили тело мужчины в корпусе от морозильной камеры

В убийстве подозревают знакомого потерпевшего.

В Салавате рядом с садоводством обнаружили труп мужчины в корпусе от холодильника. В убийстве подозревают 35-летнего знакомого потерпевшего, он арестован. Об этом пишет ТАСС.

Об обнаружении тела сообщили двое местных жителей. Они увидели труп в морозильной камере на берегу реки Белой. Решив, что находка может пригодиться в хозяйстве, открыли дверцу, которая была прикручена саморезами. Криминалисты установили личность мужчины: им оказался 67-летний уроженец Мелеузовского района.

На теле потерпевшего обнаружены множественные тяжелые травмы. Исследование установило, что смерть наступила несколько месяцев назад. По предварительным данным, трагедия произошла в ходе конфликта, переросшего в драку. Подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары по разным частям тела, в том числе, музыкальной колонкой. Вместе с приятелем они спрятали труп и увезли его на "Газели". Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве 12-летней давности.

Фото: Magnific