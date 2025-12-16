Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней давности в Новосибирской области

СК РФ и МВД нашли биологические следы преступника благодаря окурку на месте преступления.

Российские правоохранительные органы задержали жителя Читы отбывающего наказание в колонии, по подозрению в убийстве, совершенном 12 лет назад. Соответствующими данными с журналистами поделились представители регионального следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области. В надзорном ведомстве объяснили, что преступление совершено в ноябре 2014 года на территории лесного массива вблизи поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области. Там оперативники нашли автомобиль с телом владельца. На мужчине замечены признаки насильственной смерти.

Согласно предварительной информации, фигурант расследования совместно со своим знакомым планировал уехать из Новосибирска в Читу, поэтому воспользовался услугой частного извозчика. В пути следования пассажиры несколько раз ударили ножом 51-летнего шофера и спрятали тело жертвы в лесу. А в 2026 году правоохранителям удалось провести геномную экспертизу в отношении одного из осужденных лиц в Иркутской области. Полученные результаты показали сходство его генома с образцом, изъятым на месте преступления в лесу.

Производство по уголовному делу было возобновлено, после чего подозреваемого доставили в Новосибирск для проведения следственных действий. Местонахождение второго участника устанавливается. пресс-служба СК РФ по региону

Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, пояснили, что найти предполагаемого убийцу таксиста удалось по биологическим следам, оставленным на окурке сигареты. После того, как сообщники совершили убийство, они хотели скрыться на машине покойного. Однако у злоумышленников не получилось завести двигатель машины. В результате они бросили иномарку на месте и добрались до забайкальского края на попутном транспорте.

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Фото и видео: Вконтакте / СУ СК России по Новосибирской области