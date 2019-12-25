Атака ВСУ на склад Wildberries под Владимиром не скажется на логистике

В компании прокомментировали удар ВСУ по складскому помещению.

Российская компания Wildberries перестроила собственные цепочки поставок товаров после атаки Вооруженных сил Украины на склад во Владимирской области, поэтому в настоящее время прием и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Соответствующими данными с аудиторией поделились через социальные сети представители пресс-службы объединенной Wildberries и Russ (РВБ).

Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы… Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. сообщение пресс-службы компании

Напомним, что утром губернатор российского региона Александр Авдеев сообщил населению об эвакуации складского комплекса, атакованного БПЛА противника в Собинском округе. У властей есть сведения о некоторых разрушениях и возникшем возгорании на объекте. Чиновник пояснил, что на месте работают пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Мужчину задержали после видео атаки БПЛА на склад Wildberries.

Фото: Telegram / Пресс-служба RWB | Wildberries | Russ