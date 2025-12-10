Виктор Васильев рассказал об угрозах, исходящих от европейцев.

Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает использование оружия массового поражения для защиты международных союзников. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился постоянный представитель России при организации Виктор Васильев. Дипломат ответил на вопрос СМИ о том, может ли данный вид оружия применяться и появиться в других странах блока.

Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения. Виктор Васильев, постпред РФ в ОДКБ

Эксперт уточнил, что в документе, принятом в ОДКБ, в списке современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения количества государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки на планете.

Петербург стал площадкой для заседания совета ОДКБ по ЧС.

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