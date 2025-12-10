  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников
Сегодня, 8:49
121
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ОДКБ допустили использование ядерного оружия для защиты союзников

0 0

Виктор Васильев рассказал об угрозах, исходящих от европейцев.

Стратегия коллективной безопасности ОДКБ допускает использование оружия массового поражения для защиты международных союзников. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделился постоянный представитель России  при организации Виктор Васильев. Дипломат ответил на вопрос СМИ о том, может ли данный вид оружия применяться и появиться в других странах блока.

Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения.

Виктор Васильев, постпред РФ в ОДКБ

Эксперт уточнил, что в документе, принятом в ОДКБ, в списке современных вызовов и угроз коллективной безопасности указана возможность увеличения количества государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки на планете.

Петербург стал площадкой для заседания совета ОДКБ по ЧС.

Фото: pxhere.com

Теги: одкб, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии