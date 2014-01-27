WSJ: Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе

The Wall Street Journal рассказал о ориентировочных пунктах документа.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп дал свое официальное согласие на деловую сделку о поддержке вашингтонской администрацией мирной ядерной программы Саудовской Аравии. Соответствующими данными поделились западные журналисты из газеты The Wall Street Journal. В публикации говорится о том, что документ рассчитан на 30 лет. Власти США предлагают выделение десятков миллиардов долларов на проект. Ключевая роль в развитии ядерной ближневосточной инфраструктуры будет отведена американским корпорациям. Главным положением договора является строительство объекта по обогащению урана на территории Саудовской Аравии при условии, что стороны сочтут такой шаг оправданным. В СМИ добавили, что сделка будет направлена на рассмотрение Конгресса США в ближайшее время.

Напомним, что местная телекомпания CNN указала на то, что в Белом доме предварительно одобрили сделку с саудитами Соглашение подразумевает в себе некоторые ограничения. Однако пока что аудитории неизвестно, в чем именно они будут заключаться. Проект международного документа не обязывает королевство подписывать дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии ( МАГАТЭ).

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