The Wall Street Journal рассказал о производственных мощностях США и ЕС в сфере производства пороха.

В настоящий момент ограниченные запасы хлопка являются одним из "самых серьезных препятствий" для повышения самообеспеченности в сфере производства и переработки стран НАТО, "несмотря на все цифровые чудеса". Соответствующей информацией поделились западные журналисты из издания The Wall Street Journal (WSJ). В Североатлантическом военном блоке намерены нарастить производство хлопка из-за нехватки нитроцеллюлозы или пироксилина. Последняя применяется для изготовления пороха, необходимого для артиллерийских снарядов. При обработке кислотой вещество становится легковоспламеняющимся и позволяет вызывать резкое расширение газа В СМИ уточнили, что для противостояния растущей военной мощи России и Китая союзникам необходимы взрывчатые вещества. Они используются для запуска артиллерийских снарядов на расстояние до 110 километров. Дополнительно ЕС нуждается в тротиле, нехватку которого также регистрируют эксперты. В текущий момент вещество производится в региональном сообществе на единственном заводе, расположенного в Польше. США полагаются на мощности завода по производству нитроцеллюлозы в Вирджинии. В Европе подобных заводов размещается несколько.

Вы можете инвестировать в любые производственные мощности, какие захотите, но для большинства отраслей промышленности сегодня настоящей проблемой являются критически важные исходные материалы, в частности нитроцеллюлоза и тротил. Питер Рассел, глава отдела по связям с инвесторами Czechoslovak Group

Напомним, что пироксилин производится из линтеров. Речь идет о коротких ворсистых волоконах, которые остаются на семенах хлопчатника. США выращивают большую часть линтеров на своей территории и все еще продолжают увеличивать производство данного вида для наращивания мощностей по переработке их в нитроцеллюлозу. Европейские государства несколько веков назад заменили хлопок другими растительными культурами, так как долгое время зависели от КНР. Сейчас же американцы собираются расширить собственное производство пироксилина. Для этого они рассматривают альтернативные материалы для получения ресурсов.

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