Британские военные проверили, сможет ли БПЛА ударить по Петербургу

Британские военные провели учения на территории Эстонии, в рамках которых проверяли возможности беспилотников. В публикации британских СМИ отмечалось, что один из аппаратов способен преодолеть расстояние более 240 км.

Британские военнослужащие провели в Эстонии учения с использованием беспилотников, во время которых проверялась возможность достижения целей в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Военный с базы в эстонском городе Тапа рассказал изданию, что в ходе тренировок специалисты оценивали, способен ли беспилотник преодолеть расстояние до Санкт-Петербурга.

В публикации отмечается, что используемый британскими военными беспилотник Nyan имеет дальность полета более 240 км.

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