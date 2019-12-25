Захарова прокомментировала молчание Запада на призывы к убийству русских

В МИД России оценили вопрос, который немецкий журналист задал на пресс-конференции Зеленского и Вучича.

Реваншистское заявление немецкого журналиста об убийстве русских людей было проигнорировано коллективным Западом, так как именно об этом там и думает политическое руководство, говоря публично общественности о "нанесении стратегического поражения России". Соответствующий комментарий через собственный Telegram-канал сделала официальный представитель министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства уточнила, что на совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и сербского президента Александра Вучича в Белграде немецкий журналист Михаэль Мартенс в субботу спросил политиков о том, что европейские страны могут сделать для того, чтобы "помочь убить больше русских". В Москве указали, что дед корреспондента из ФРГ был высокопоставленным нацистским офицером и служил в штабе верховного командования вермахта.

Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста?… Тишина. Гробовая. Потому что для как бы "цивилизованного" мира этот нацистский внучок сказал ровно то, что они все думают, просто назвал это не "нанесением стратегического поражения России", а буквально "убийством русских". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова: Призывая к давлению на РФ, Макрон командует совершать теракты.

Фото: МИД России