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На станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину
Сегодня, 12:48
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На станции Сергиево электричка сбила нетрезвого мужчину

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Пострадавшего задело по касательной.

Транспортные полицейские Петербурга проводят проверку по факту травмирования мужчины на железной дороге. Инцидент произошел накануне вечером на станции Сергиево, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Было установлено, что 44-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил пути по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезда предотвратить не удалось. Пострадавшего задело по касательной, его доставили в медицинское учреждение. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Лужском районе электричка наехала на мужчину. Он переходил пути в неположенном месте.

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, сергиево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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