Августовские витамины: Роспотребнадзор назвал фрукты и ягоды, которые защитят от осенних простуд

Последний месяц лета – время, когда природа дарит самые полезные плоды.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области составило перечень сезонных продуктов, которые помогут получить максимум витаминов перед осенним сезоном. Как сообщили в пресс-службе ведомства, последний месяц лета – время, когда природа дарит самые полезные плоды.

В число главных фруктов месяца вошли персики, абрикосы и нектарины. Специалисты отмечают, что они богаты витаминами А и С, калием и клетчаткой. Эти плоды укрепляют иммунитет, улучшают состояние кожи и нормализуют пищеварение. Настоящим источником антиоксидантов названы виноград, яблоки, груши, сливы и инжир. Они защищают клетки от старения, поддерживают здоровье сердца и способствуют хорошему пищеварению.

Королями конца лета остаются арбуз и дыня. Они идеально утоляют жажду и восполняют запас жидкости. Арбуз богат ликопином, а дыня – кремнием; оба вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими организм. Среди ягод специалисты выделяют вишню, голубику, малину, бруснику, ежевику и крыжовник. Содержащиеся в них витамины С, К и антоцианы снижают воспаление, поддерживают сосуды и заряжают энергией.

А настоящими витаминными чемпионами конца августа ведомство назвало облепиху и клюкву. Облепиха выступает мощным иммуностимулятором, ускоряющим обмен веществ и возвращающим коже сияние. Клюква же является природным антибиотиком, который эффективно защищает от осенних простуд.

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Фото: Magnific (KamranAydinov)