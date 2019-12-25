Роспотребнадзор напомнил петербуржцам правила безопасной обработки грибов

Поскольку свежие грибы – продукт скоропортящийся, откладывать их приготовление нельзя: использовать урожай следует сразу после сбора или покупки.

Безопасность грибных блюд начинается еще на этапе сбора, а правильное приготовление помогает свести риски к минимуму. В пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнили простые правила обработки урожая.

В ведомстве отметили, что перед готовкой необходимо перебрать грибы, удалить все поврежденные и червивые экземпляры, а также тщательно очистить их от земли, листьев и другого мусора. Поскольку свежие грибы – продукт скоропортящийся, откладывать их приготовление нельзя: использовать урожай следует сразу после сбора или покупки.

Употребление грибов в сыром виде исключено – продукт должен проходить полноценную термическую обработку. При этом специалисты подчеркивают: высокая температура не делает ядовитые грибы съедобными. Если у грибника есть хоть малейшие сомнения в качестве или виде находки, от употребления лучше отказаться.

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