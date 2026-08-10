Легковушка съехала в Неву с Румянцевского спуска

Двое молодых мужчин выбрались из салона самостоятельно.

Петербургские спасатели достали легковой автомобиль из Невы. Об этом рассказали в МЧС России.

Машина съехала в воду с Румянцевского спуска на Университетской набережной утром 10 августа. Двое молодых мужчин выбрались из салона самостоятельно, помощь медицинских сотрудников им не потребовалась.

Транспортное средство находилось на глубине порядка четырех метров. Его обследовали и убедились, что внутри никого не осталось. Затем авто вернули на землю с использованием автокрана.

Ранее на Piter.TV: виновник смертельной аварии на набережной Фонтанки отправлен в колонию. Водитель Porsche врезался в металлическое ограждение и вылетел в реку.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу