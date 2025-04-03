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Виновник смертельной аварии на набережной Фонтанки отправлен в колонию

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Водитель врезался в металлическое ограждение и вылетел в реку.

В Петербурге огласили приговор по уголовному делу о смертельном ДТП на набережной реки Фонтанки. Напомним, виновнику аварии вменяли п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, рассказали в городской прокуратуре 15 июля. 

В октябре прошлого года фигурант вел автомобиль Porsche, находясь в состоянии опьянения. Затем водитель врезался в металлическое ограждение и вылетел в Фонтанку. Он покинул салон, а 21-летняя пассажирка скончалась до прибытия медиков скорой помощи. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказывался. 

Виновному назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, подсудимый лишен прав на 2,5 года. 

Ранее на Piter.TV: юный водитель электросамоката наехал на ребенка в Гатчине. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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