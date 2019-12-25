Юный водитель электросамоката наехал на ребенка в Гатчине

В результате ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП в Гатчине, сообщили в МВД России.

По предварительным данным, днем 14 июля у дома 55 по проспекту 25 Октября 14-летний подросток на арендованном электросамокате сбил шестилетнего велосипедиста на тротуаре, который ехал во встречном направлении в сопровождении матери.

В результате ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Кола" водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Фото: Piter.TV