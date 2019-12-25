На трассе "Кола" водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся

Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм.

На автодороге Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в ГКУ "Леноблпожспас".

Ночью 15 июля на 17-м километре трассы водитель неизвестной машины совершил наезд на велосипедиста, а затем скрылся. Пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм. На аварийном участке работал личный состав 101-й пожарной части Всеволожского отряда.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, злоумышленника разыскивают полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что грузовик и легковушка столкнулись в деревне Куньголово. Пострадали четверо. Всех их госпитализировали в больницу.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти