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Грузовик и легковушка столкнулись в деревне Куньголово. Пострадали четверо
Сегодня, 12:37
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Грузовик и легковушка столкнулись в деревне Куньголово. Пострадали четверо

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Всех госпитализировали в больницу.

В Тосненском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Авария случилась в деревне Куньголово.

Столкнулись грузовой автомобиль и машина Nissan. В результате травмы получили четыре человека из легковушки, одного из них деблокировали спасатели. Всех госпитализировали в больницу. 

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на региональных трассах. Не отвлекайтесь за рулем и пристегивайтесь. 

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге Петербурга. Погибший выставлял знак аварийной остановки после другого ДТП. Также в медицинское учреждение доставили водителя Renault. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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