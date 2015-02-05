Грузовик и легковушка столкнулись в деревне Куньголово. Пострадали четверо

Всех госпитализировали в больницу.

В Тосненском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области. Авария случилась в деревне Куньголово.

Столкнулись грузовой автомобиль и машина Nissan. В результате травмы получили четыре человека из легковушки, одного из них деблокировали спасатели. Всех госпитализировали в больницу.

В ведомстве напомнили, что важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно на региональных трассах. Не отвлекайтесь за рулем и пристегивайтесь.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге Петербурга. Погибший выставлял знак аварийной остановки после другого ДТП. Также в медицинское учреждение доставили водителя Renault.

Фото: Piter.TV