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Под колесами Nissan на КАД Петербурга скончался пешеход
Сегодня, 10:44
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Под колесами Nissan на КАД Петербурга скончался пешеход

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Мужчина выставлял знак аварийной остановки после другого ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге Петербурга. 

Как рассказали в МВД России, вечером 13 июля на 52-м километре трассы 59-летний водитель Nissan Navara наехал на стоявший после ДТП автомобиль Renault Symbol, а затем сбил 76-летнего мужчину, который выставлял знак аварийной остановки. В салоне второй машины находился 42-летний автовладелец, от удара она врезалась в силовое ограждение. 

В результате скончался переход, водитель Renault госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Яхтенной улице водительница Jaguar врезалась в 15-летнего подростка на питбайке. Мальчик получил тяжелые травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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