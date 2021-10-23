Под колесами Nissan на КАД Петербурга скончался пешеход

Мужчина выставлял знак аварийной остановки после другого ДТП.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге Петербурга.

Как рассказали в МВД России, вечером 13 июля на 52-м километре трассы 59-летний водитель Nissan Navara наехал на стоявший после ДТП автомобиль Renault Symbol, а затем сбил 76-летнего мужчину, который выставлял знак аварийной остановки. В салоне второй машины находился 42-летний автовладелец, от удара она врезалась в силовое ограждение.

В результате скончался переход, водитель Renault госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.TV