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Мотоцикл и иномарка столкнулись на Литейном проспекте
Сегодня, 8:42
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Мотоцикл и иномарка столкнулись на Литейном проспекте

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От удара у иномарки оказалась разбита передняя часть кузова. 

В ночь на 3 августа в Петербурге произошла авария на Литейном проспекте. По информации 78.ru, водитель легкового автомобиля решил развернуться в неположенном месте и не заметил приближающийся мотоцикл.

От удара у иномарки оказалась разбита передняя часть кузова. 

Прибывший на место наряд Госавтоинспекции зафиксировал обстоятельства происшествия. Благодаря невысокой скорости или своевременной реакции байкера, в ночном инциденте никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото:  пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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