Мотоцикл и иномарка столкнулись на Литейном проспекте

От удара у иномарки оказалась разбита передняя часть кузова.

В ночь на 3 августа в Петербурге произошла авария на Литейном проспекте. По информации 78.ru, водитель легкового автомобиля решил развернуться в неположенном месте и не заметил приближающийся мотоцикл.

От удара у иномарки оказалась разбита передняя часть кузова.

Прибывший на место наряд Госавтоинспекции зафиксировал обстоятельства происшествия. Благодаря невысокой скорости или своевременной реакции байкера, в ночном инциденте никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что мотоциклист пострадал в ДТП с Камазом в Ленобласти.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти