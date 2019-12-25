Пожар в здании на Лиговском проспекте тушили почти три часа

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Центральном районе Петербурга произошел пожар, рассказали в МЧС России.

Информация о возгорании на Лиговском проспекте, 50, поступила на пульт спасателей 3 августа в 02:49. В здании размером 150 на 30 метром полыхала обстановка на площади 500 квадратных метров. Потушили огонь к 05:32.

По предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

ГУ МЧС России по Петербургу напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. Помните, что от этого зависят Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. Пресс-служба МЧС России

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Фото: Piter.TV