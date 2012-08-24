Женщина пострадала при пожаре в двухкомнатной квартире на Ботанической улице

Устанавливаются причины произошедшего.

Сегодня, 28 июля, в 10:43 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Петродворцовом районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, дым шел из квартиры на Ботанической улице, дом 10, корпус 2.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь был полностью ликвидирован к 12:10. В результате происшествия травмы получила женщина-очевидец – ее госпитализировали прибывшие медики.

На месте работали силы и средства МЧС России по Петербургу: ликвидацию возгорания обеспечивали 15 человек личного состава и 3 единицы специализированной техники. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в деревне Лаголово горели балконы в пятиэтажке.

Фото: Piter.TV