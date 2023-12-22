В деревне Лаголово горели балконы в пятиэтажке

Информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.

20 июля 2026 года в деревне Лаголово (Ломоносовский район Ленинградской области) произошел пожар. Сообщение о задымлении поступило с адреса: улица Детская, дом на пересечении со 2-м и 3-м этажами.

По прибытии подразделений МЧС было установлено, что открытым пламенем охвачены два балкона пятиэтажного жилого здания. На месте работали расчеты АЦ 134 ПЧ ГКУ "Леноблпожспас", АЦ 57 ПСЧ ГУ МЧС России по ЛО и АЦ 153 ПЧ ГКУ "Леноблпожспас". Информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.

ГУ МЧС России по Ленинградской области напоминает основные правила пожарной безопасности: не загромождайте балконы и лоджии горючими материалами. Запрещается курить на балконах и выбрасывать непотушенные окурки вниз. При обнаружении дыма или огня немедленно звоните по номеру 112.

Ранее мы сообщили о том, что пожар в комплексе строительных бытовок на Васильевском острове ликвидировали за полтора часа.

Фото: Пресс-служба МЧС Ленинградской области