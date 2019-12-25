Пожар в комплексе строительных бытовок на Васильевском острове ликвидировали за полтора часа

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

В понедельник, 20 июля, в 02:14 в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу сообщили о возгорании. Сигнал поступил с адреса: Василеостровский район, Шкиперский проток, дом 16.

Огонь вспыхнул в двухэтажном комплексе строительных бытовок. Общая площадь горения составила 62 кв. м. Благодаря оперативным действиям спасателей пламя удалось полностью потушить к 03:30 – ликвидация заняла около полутора часов. По предварительной информации, пострадавших нет.

К месту происшествия было направлено 4 единицы пожарной техники и 18 человек личного состава. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Ранее мы сообщили о том, что в доходном доме на Курляндской произошел пожар.

Фото: Piter.TV