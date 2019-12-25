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В доходном доме на Курляндской произошел пожар
Сегодня, 8:34
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В доходном доме на Курляндской произошел пожар

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По предварительной информации, никто не пострадал.

В Адмиралтейском районе ночью 16 июля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании поступила спасателям в 03:44. На Курляндской улице, 8, где расположен доходный дом П. Н. Кузьмина и Н. С. Цвылева, на лестничной клетке полыхала обстановка на площади 0,5 квадратного метра. Потушили огонь к 04:01. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются дознавателями. 

Ранее на Piter.TV: в доме на Товарищеском проспекте полыхала крыша. Загорелся рубероид на площади 20 квадратных метров. Пострадавших также не было. 

Фото: Piter.TV 

Теги: адмиралтейский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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