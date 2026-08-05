В Вырице сгорели ангар и двухэтажное здание

Погибших и пострадавших нет.

В поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области произошел крупный пожар. На улице Лужская загорелись одноэтажный ангар и стоящее рядом с ним двухэтажное административное здание.

По данным МЧС Ленобласти, огонь успел распространиться на площади 224 кв.м. К ликвидации возгорания привлекались силы десяти подразделений: сотрудники 105, 106 и 42 пожарных частей ГКУ "Леноблпожспас" и регионального управления МЧС справились с открытым горением.

Открытое горение ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщили о том, что крупный пожар у Финляндского вокзала охватил 350 "квадратов".

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти