Петербургские депутаты массово удаляют и переименовывают свои аккаунты в соцсетях

Некоторые парламентарии предпочли скрыть свои страницы от публичного доступа.

Вечером 4 августа депутаты и кандидаты в ЗакС Петербурга начали вносить изменения в свои соцсети. Часть чиновников переименовала свои аккаунты, а часть полностью удалила страницы в Telegram, "ВКонтакте", "МАКСе" и других платформах.

Среди тех, кто сменил названия своих каналов – вице-губернатор Владимир Омельницкий (его канал стал называться просто V), депутат Госдумы Виталий Милонов ("Виталий Выбор Миллионов") и депутат Андрей Рябоконь. Сменили названия даже оппозиционные политики: например, канал Дмитрия Павлова из "Новых людей" теперь называется "За Питер".

Некоторые парламентарии предпочли скрыть свои страницы от публичного доступа. Telegram-канал Дениса Четырбока "Четырграм" и страница Наталии Астаховой стали частными. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский удалил свой основной канал в Telegram, его профили исчезли из "МАКСа" и "ВКонтакте", остался только личный блог "О футболе в Питере".

По информации источников СМИ, чиновники могли так поступить из-за полученных рекомендаций свыше перед грядущими выборами. В сентябре 2026 года в Петербурге будут проходить выборы в законодательные органы власти.

Ранее мы сообщили о том, что звезда "Реальных пацанов" стал кандидатом на выборах в Госдуму.

Фото: Piter.TV