У гольф-клуба Трампа перед его приездом задержали человека с оружием

Офис шерифа рассказал о том, какие находки сделали полицейские в ходе обыска подозреваемого.

Правоохранители штата Калифорния задержали вооруженного человека около поля для гольфа американского президента Дональда Трампа в округе Лос-Анджелес перед визитом туда американского политика. Такие сведения приводятся в заявлении, предоставленном журналистам информационного агентства "ТАСС" местным офисом шерифа. Известно, что неприятный инцидент зафиксирован еще воскресенье, однако был предан огласке лишь во вторник. В официальном заявлении уточнили, что примерно в 15:28 дня по местному времени 3 августа (в 01:28 утра по времени Москвы) сотрудники отреагировали на сообщения о подозрительном человеке на территории Trump National Golf Course в Ранчо-Палос-Вердес. Данные получены от федеральных агентов в штатской одежде. По их словам, неизвестный человек делал фотографии и ходил по полю. У них сложилось впечатление, что мужчина отслеживал деятельность службы безопасности. Позже правоохранительные структуры установили, что речь шла о 38-летнем Джанине Джоне Тэйле из Дауни. Он уже находился под следствием по делу об ограблении.

Сотрудники обыскали машину Тэйла и нашли заряженный пистолет. сообщение от властей США

Офис местного шерифа добавил, что в ходе обыска у Тэйла нашли магазин с патронами. на данный момент подозреваемому вменяется скрытое ношение оружия, владение запрещенными бронебойными патронами. В доме американца обнаружены модифицированная штурмовая винтовка, две рации, бронежилет, а также несколько блокнотов с "вызывающими опасения записями". Сам же Дональд Трамп во вторник отправился из Вашингтона в Лос-Анджелес. Там политический лидер примет участе в мероприятии, организованном по сбору денежных средств для Республиканской партии.

Трамп настаивает, что Зеркальный пруд в Вашингтоне испортили вандалы.

Фото: Белый дом