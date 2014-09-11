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Трамп рассказал, что убивает Европу

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Глава США назвал две проблемы, которые следует решать местным политикам.

Нелегальная миграция в настоящее время просто убивает Европу. Соответствующий комментарий сделал президент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп во время общения в Овальном кабинете вашингтонской администрации с местными журналистами. Политический лидер пояснил, что следует остановить бесконтрольный въезд беженцев на территорию региона.

Две вещи убивают Европу. Номер один - иммиграция. Номер два - энергетика. Иммиграция - огромная проблема для Европы. Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать.

Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и имеющий государственную границу Марокко, столкнулся с массовым проникновением беженцев. Испанские власти направили туда дополнительные подразделения полиции, а также гражданской гвардии и вооруженных сил. Местный мэр-президент Хуан Хесус Вивас от 31 июля уведомил общественность о том, что около 60 тысяч мигрантов проникли в Сеуту за минувшие сутки.

Трамп указал на слишком высокие доходы американских нефтяных компаний.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп, европа, испания, миграционный кризис
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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