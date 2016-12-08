Глава МИД Италии поддержал идею о приостановке шенгена с Испанией

Антонио Таяни раскритиковал иммиграционную политику Мадрида, влияющего на весь ЕС.

Глава итальянского министерства по иностранным делам и вице-премьер европейской страны Антонио Таяни заявил о том, что поддерживает идею о приостановке действия Шенгенской зоны с Испанией о свободном пересечении государственной границы из-за наплыва мигрантов из Африки в автономный город Сеута. Иностранный чиновник из Рима прокомментировал слова местного премьер-министра Джорджи Мелони в социальных сетях. Ранее глава национального правительства Италии говорила о том, что сейчас рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных беженцев в Сеуту.

Я выступаю за закрытие Шенгенской зоны с Испанией... Нелегальная и неконтролируемая иммиграция представляет угрозу национальной безопасности. Антонио Таяни, вице-премьер Италии

Напомним, что 30 июля тысячи молодых марокканцев собрались у государственной границы с испанским анклавом Сеутой. Сотни из нелегалов смогли проникнуть на европейскую территорию. Затем местные власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Итальянский дипломат пояснил, что поступающие из Сеуты кадры показывают мировому сообществу то, что решение национального правительства Мадрида о предоставлении испанского, а следовательно, европейского гражданства более чем 500 тысячам нелегальных иммигрантов надо оценивать как глубоко ошибочное. Итальянец добавил, что такая внутренняя политика властей лишь стимулирует торговлю людьми.

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Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Antonio Tajani